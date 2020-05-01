Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü - Son Dakika

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü

12 dakika önce

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde kutlamaların ilk durağı olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl korona virüs tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı.

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde kutlamaların ilk durağı olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl korona virüs tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı. Kutlama alanının boş hali ise havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı. İşçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının her yıl bir araya gelip kutlama yaptığı alan adeta sessizliğe büründü. Boş kalan kutlama alanı ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kutlama alanının tamamen boş kaldığı görülüyor.

Geçen yıl çoşkuyla kutlanmıştı

Öte yandan 2019 yılından İncirli Caddesi'nde toplanarak kutlama alanına yürüyen vatandaşların bu yıl virüs etkisi ile olmadığı görülüyor.Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü geçen yıl çoşku ile kutlanmıştı.

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü

Bakırköy, 1 Mayıs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:16 Kaynak: İHA


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