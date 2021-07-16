Bakırköy'deki AVM'de 10 yaşındaki çocuğa dayak kamerada - Son Dakika

Bakırköy'deki AVM'de 10 yaşındaki çocuğa dayak kamerada

BAKIRKÖY'deki alışveriş merkezinde bir kişi, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu dövdü.

BAKIRKÖY'deki alışveriş merkezinde bir kişi, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu dövdü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda olay yerinde olan cumhuriyet savcısının talimatı ile saldırgan gözaltına alındı. Bakırköy'deki AVM'de geçen pazartesi Turan Sıvacı, oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de vakit geçirirken 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivende bir kişiye çarptı. Taylan K. isimli kişi, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu. O anlar AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan bir Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan serbest bırakıldı.

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