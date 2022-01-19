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BAKIRKÖY'DEKİ AVM'DE 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARBEDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS - Son Dakika

BAKIRKÖY'DEKİ AVM'DE 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARBEDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS

19.01.2022 12:27

BAKIRKÖY'deki bir alışveriş merkezinde kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 11 yaşındaki T.C.S.?yi darbeden Ayhan Karaca, "kasten yaralama" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BAKIRKÖY'deki bir alışveriş merkezinde kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 11 yaşındaki T.C.S.?yi darbeden Ayhan Karaca, "kasten yaralama" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ayhan Karaca'nın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bakırköy 55'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada taraflar yazılı savunmalarını sundu. Mahkemeye yazılı savunma sunan T.C.S, "Arkadaşımla AVM'nin tuvaletine gittiğimizde yanımıza gelen kıvırcık saçlı bir adam ensemizden tutup 'siz o çocuklarsınız, geçen gün burada yanınızda başka çocuklar vardı bana el hareketi yapmıştınız' dedi. Ben kendisine 'ben seni tanımıyorum abi' dedim. Biz böyle söyleyince bizi bıraktı. Adının sonradan Ayhan Karaca olduğunu öğrendiğim kişinin yanına gittim. Yanımdaki arkadaşım Mehmet o sırada bu iki adama karşı alaycı şekilde dans edip garip hareketler yaptı. Kıvırcık saçlı o sırada arkadaşının yanından ayrıldı. Ayhan denilen adam bize dönüp bakmaya başladı ve 'gel gel' der gibi el işareti yaptı. Biz korkup kaçmaya başladık. Sonra bir anda karşımıza çıktı ve beni yakaladı, Mehmet kaçıp uzaklaştı. Ayhan Karaca isimli şahıs beni yakalayıp, omzumdan tutup yere attı. Ben yerdeyken sırtıma, belime ve kalçama tekme attı. Beni darbettikten sonra kaçmaya başladı, oradaki sivil polisler bu adamı yakaladılar. Beni neden darbettiğini bilmiyorum. Arkadaşlarım daha önce kendisine alaycı hareketler yaptığı için beni de o gruptan biri sanmış olabilir. Şikayetçiyim" dedi.

"YAPTIĞIMDAN PİŞMAN OLDUM"

Sanık Ayhan Karaca yaptığı yazılı savunmada, "Biz AVM içerisinde gezinirken yürüyen merdivenden üst kata çıkarken isimlerini olay sebebi ile öğrendiğim T.C.S ve arkadaşı Mehmet üst kattan aşağı inmekteydiler. Arkadaşım Kaspar Akgün'ün omzuna ve koluna dokunarak ve zıplama sesi çıkartarak aşağıya doğru inmeye devam ettiler. Daha sonra bu çocuklarla tuvalette karşılaştık. Onlara "O merdivendeki çocuklar sizdiniz değil mi '" diye sorduk, "Evet bizdik abi" dediler. Kendilerine tanımadıkları insanlara bu tarz hareketler yapmamalarını, ters birisine denk gelebileceklerini söyledim. Ellerimi yıkarken çocuklardan biri kalça kısmıma dokunarak beni taciz etti ve kaçtı. Çocuk olması sebebiyle cinsel bir taciz olmadığını sadece beni sinirlendirmeye çalıştıklarını düşündüğümden çok umursamadım. Lavabodan çıkıp ilerledikten sonra aynı çocuklar arkamızdan "abi, abi" şeklinde bağırdıklarını duydum. Kendilerine döndüğümüzde ise kaçtılar. Çocuklar sürekli bize bağırarak sesleniyorlardı. Bakınca da nanik işareti yapıp kaçıyorlardı. Bu şekilde bizi takip edip bütün herkesin içinde rezil ediyorlardı. Ben arkadaşıma "Sen buralarda bekle ben bunları atlatıp geleyim" dedim ve arkadaşımın yanından ayrıldım. Ben daha sonra alt katlara inmeye başladım. Çocukların kovalamacası 2 kat alta kadar devam etti. En alt katta neredeyse koşar gibi çocuklardan kaçtım ama onlarda peşimden koşup tekrar aynı alay etmelerine devam ettiler. Bundan sonra köşeyi döner gibi yapıp mağaza girişinde saklanıp çocukları bekledim. Amacım çocukları yakalayıp söz ile uyarmaktı. Mağazanın girişinde beni görünce tekrar kaçmaya başladılar. Bu sefer ben de arkalarından koştum. Koşarken T.C.S. isimli çocuk yere düştü. O anda koşmanın verdiği adrenalin ile sinirlerime hakim olamayarak çocuğu silkeleyerek yerden kaldırdım ve ayağa kalkmamaya direnince tekrar yere bıraktım. Yere bıraktıktan sonra kaba etine bir tane tekme attım. Daha o anda yaptığımdan pişman oldum. Çocuklar anladığım kadarıyla sosyal medyada 'Kışkırtma' denilen başka insanları sinirlendirmek üzerine kurulu olan bir akımı benim üzerimde denediler. Ben o kadar insanın arasında rencide edildim ve rezil oldum. Bu sebeple bir anlık kızgınlıkla tekme attım. Çocukların beni ne kadar süre ve mesafe takip ettikleri kamera kayıtlarında açıkça görülecektir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten yaralama" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Ayhan Karaca, alışveriş, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DEKİ AVM'DE 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARBEDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DEKİ AVM'DE 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARBEDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS - Son Dakika
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