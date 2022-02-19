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Bakırköy'deki banka soyguncusu yakalandı - Son Dakika

Bakırköy'deki banka soyguncusu yakalandı

19.02.2022 16:55
Bakırköy'deki banka soyguncusu yakalandı

BAKIRKÖY'DE bir banka şubesine girerek 21 bin lira alan soyguncu yakalandı.

BAKIRKÖY'DE bir banka şubesine girerek 21 bin lira alan soyguncu yakalandı. Şüphelinin bankadan çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Zuhuratbaba Mahallesi'nde geçen Cuma günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bankaya yüzü kapalı kapüşonlu ve sırt çantalı bir kişi geldi. Güvenlik görevlisi F. A.'nın yanına yaklaşarak belindeki silahı alan soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.  Soyguncu ardından vezne kısmındaki görevlilerden 21 bin 550 lirayı gasp ederek bankadan hızla uzaklaştı. Soygun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek soygunu gerçekleştiren kişinin Mustafa U. olduğunu tespit etti. Ekipler Mustafa U.'nun evine operasyon düzenledi. Operasyonda Mustafa U. evde bulunamazken evde yapılan aramada, güvenlik görevlisine ait silah, bir adet boncuk atar tabanca ve bankadan aldığı değerlendirilen 14 bin 500 lira ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Mustafa U. Avcılar'da üzerinde 3 bin 900 lira ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Mustafa U. adliyeye sevk edildi.

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Bakırköy'deki banka soyguncusu yakalandı Bakırköy'deki banka soyguncusu yakalandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'deki banka soyguncusu yakalandı - Son Dakika


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