BAKIRKÖY'deki oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelilerden biri, taburcu oldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bakırköy'de geçen pazar gecesi bir oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada
4 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavisi sona eren Doğukan Y.'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren Doğukan Y., adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin hastanede tedavileri sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. - Son Dakika