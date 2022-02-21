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BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. - Son Dakika

BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

21.02.2022 14:31

BAKIRKÖY'deki oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelilerden biri, taburcu oldu.

BAKIRKÖY'deki oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelilerden biri, taburcu oldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de geçen pazar gecesi bir oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada

4 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavisi sona eren Doğukan Y.'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren Doğukan Y., adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin hastanede tedavileri sürüyor.

BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

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BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Fethiyespor: 3 TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Fethiyespor: 3 İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI

Sarallar, Doğukan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA: TABURCU OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. - Son Dakika
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