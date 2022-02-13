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Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi

13.02.2022 13:04

Son dakika gelişmesine göre Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi çatışmanın iki çıkar amaçlı suç örgütü arasında yaşandığı öğrenildi.

Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İSTANBUL - Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi çatışmanın iki çıkar amaçlı suç örgütü arasında yaşandığı öğrenildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin polis ekiplerin geniş kapsamlı çalışması devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda olayın silahlı çıkar amaçlı suç örgütleri arasında yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin gözaltı sayısının 10'a yükseldiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün olay anında yaralanan şüpheliler olduğu 6 şüphelinin ise olay yerinden kaçan şüpheliler olduğu kaydedildi.

Polisin olaya ilişkin çok yönlü incelemesi sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi

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Gözaltı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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