Bakırköy'deki çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Çatışmanın iki çıkar amaçlı suç örgütü arasında yaşandığı öğrenildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin polis ekiplerin geniş kapsamlı çalışması devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda olayın silahlı çıkar amaçlı suç örgütleri arasında yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin gözaltı sayısının 10'a yükseldiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün olay anında yaralanan şüpheliler olduğu 6 şüphelinin ise olay yerinden kaçan şüpheliler olduğu kaydedildi.

Polisin olaya ilişkin çok yönlü incelemesi sürüyor. - İSTANBUL