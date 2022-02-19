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Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı

19.02.2022 12:05

Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL - Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde 13 Şubat'ta iki hasım grup arasında menfaat kavgasından kaynaklanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmıştı. Yapılan operasyonlar ile olaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilirken, 3'ü hastanedeki tedavilerinin devam etmesi nedeniyle adliyeye getirilememişti. Adliyeye getirilen 9 zanlıdan 1'i Nöbetçi Savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan polis, çatışmanın taraflarının, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisindeki farklı grupların kendi aralarındaki menfaat çatışması olarak değerlendiriyor.

Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı
Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı
Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı

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Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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