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Son dakika haberi... BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberi... BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

16.02.2022 23:31

Son dakika gündem haberi: BAKIRKÖY'de pazar günü 4 kişinin yaralandığı iki gurup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

BAKIRKÖY'de pazar günü 4 kişinin yaralandığı iki gurup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde pazar gecesi iki gurup arasında silahlı çatışma çıktı. 4 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor. İlk olarak, iki suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalanmıştı. Sürdürülen çalışmalarda 2 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 8 silah ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından cuma günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haberi... BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI
Son dakika haberi... BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI
Son dakika haberi... BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

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silahlı çatışma, İstanbul, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI - Son Dakika
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