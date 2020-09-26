Bakırköy'deki darp; Başsavcılık itirazıyla şüpheliler hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Bakırköy'deki darp; Başsavcılık itirazıyla şüpheliler hakkında yakalama kararı

Yüksel KOÇ / BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Bakırköy'de otomobil alım satımı nedeniyle tartıştıkları Muhammed S.'yi darp ettikleri gerekçesiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan iki şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Bakırköy'deki darp; Başsavcılık itirazıyla şüpheliler hakkında yakalama kararı, System.String[]

Yüksel KOÇ/ BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Bakırköy'de otomobil alım satımı nedeniyle tartıştıkları Muhammed S.'yi darp ettikleri gerekçesiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan iki şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Bakırköy'de otomobil alım satımı nedeniyle tartıştıkları Muhammed S.'yi darp ettikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Serkan K. ve Ahmet Kürşat Ç., 22 Eylül tarihinde tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldılar. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından sevk edilen Serkan K. ve Ahmet Kürşat Ç.'yi dosyadaki mevcut delil durumunu gerekçe göstererek serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE ERTESİ GÜN HAKLARINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir üst mahkeme sıfatı ile 23 Eylül'de Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak şüphelilerin serbest kalmasına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren 3. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Eylül'de her iki şüpheli hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

NE OLMUŞTU?Bakırköy'de otomobil alım satımı nedeni ile Muhammed S. ile tartışan 4 kişi, Muhammed S.'yi darp etmiş, zorla araca bindirerek dereye götürmüş, burada da darp etmeye devam etmişti. Araçta iken Muhammed S.'nin kafasına silah dayamakla suçlanan şüphelilerden Serkan K. ve Ahmet Kürşat Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Her iki şüpheli de polis sorgusunda Muhammed S.'yi uyuşturucu sattığı için darp ettiklerini iddia ettiler. İki şüpheli 22 Eylül tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler, uyuşturucu iddiasını savcılık sorgusunda da dile getirdiler. Savcı, her iki şüpheliyi de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmiş, sorgulamayı yapan Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği her iki şüpheliyi de serbest bırakmıştı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği, Otomobil, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'deki darp; Başsavcılık itirazıyla şüpheliler hakkında yakalama kararı - Son Dakika

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