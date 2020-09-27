Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı

BAKIRKÖY'de otomobil alım satımı nedeniyle tartıştıkları Muhammed S.'yi darp edip, dereye attığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Görkem B. "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]
BAKIRKÖY'de  otomobil alım satımı nedeniyle tartıştıkları Muhammed S.'yi darp edip, dereye attığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Görkem B. "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Görkem B. savcılıkta ifade verdi.

"BİZ YAYA OLARAK GEZERKEN SİLAHLA ATEŞ ETTİLER"

Kürşat Ç. ve Serkan K.'nin mahalleden arkadaşı olduğunu, olayda yer alan Sinan isimli kişiyi ilk defa o gün gördüğünü dile getiren şüpheli Görkem B. savcılık ifadesinde "Serkan K. daha önce müştekiyi eroin sattığı için uyarmış. Müşteki şahıs bildiğim kadarıyla Serkan K.'nin akrabasına uyuşturucu satmış. Olaydan 1-2 gün önce müşteki şahıs yanındaki Suriyeli arkadaşıyla biz yaya olarak gezerken silahla ateş ettiler. Biz bu silah sıkma olayından sonra bu Suriyeli kişileri arıyorduk, buluşup konuşmak istedik. Biz onların takıldığı kahveye gittiğimizde müşteki ve arkadaşı aracın içerisindeydi. Aracı kullanan yanındaki şahıs kaçtı. Biz de konuşmak için arabasına bindik" şeklinde beyanda bulundu.

"YUMRUK ATINCA MASKESİNDEN 4 PAKET DÜŞTÜ"Görkem B. ifadesinde, Serkan B.'nin kendisine daha önceden silah sıkması nedeniyle müştekiye yumruk attığını, yumruk atınca da Muhammed S.'nin maskesinin altından 4 paketin yere düştüğünü öne sürdü. Muhammed S.'yi polise götüreceklerini söylediklerini belirten Görkem B. şöyle devam etti: "Müşteki arabadan inip kaçmaya çalıştı. Biz de onu yakaladık. Arabaya bindirmeye çalışınca bize yumruk attı. Arbede sırasında ben kendimi korudum. Kürşat adama vurdu. O bana vurunca ben de ona vurdum. Dördümüz de vurduk. Ancak kesinlikle arabada veya araç dışında silah göstermedik. Hiçbirimizin yanında silah yoktu."

DEREYE NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİMÇıkan arbede esnasında müştekinin dere kenarından aşağıya düştüğünü iddia eden Görkem B. "Nasıl düştüğünü, kendisinin mi atladığını yoksa arbede sırasında mı düştüğünü fark etmedim. Ama ben itmedim, o düşünce eroinleri arabanın sağ ön koltuğuna bıraktık. Ben Kürşat'ın telefonundan ambulansı aradım. Hepimiz olayın şokuyla oradan uzaklaştık. Sonra onların ne yaptığını bilmiyorum, o günden sonra onlarla görüşmedim" diye konuştu. Görkem B. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. TUTUKLANDISavcılık, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Görkem B.'yi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar eden Görkem B. Bakırköy nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yer alan diğer şüpheliler hakkında ise emniyet ekiplerinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?Bakırköy'de otomobil alım satımı nedeni ile Muhammed S. ile tartışan 4 kişi, Muhammed S.'yi darp etmiş, zorla araca bindirerek dereye götürmüş, burada da darp etmeye devam etmişti. Araçta iken Muhammed S.'nin kafasına silah dayamakla suçlanan şüphelilerden Serkan K. ve Ahmet Kürşat Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Her iki şüpheli de polis sorgusunda Muhammed S.'yi uyuşturucu sattığı için darp ettiklerini iddia ettiler. İki şüpheli 22 Eylül tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler, uyuşturucu iddiasını savcılık sorgusunda da dile getirdiler. Savcı, her iki şüpheliyi de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmiş, sorgulamayı yapan Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği her iki şüpheliyi de serbest bırakmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve itirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği de Serkan K. ve Ahmet Kürşat C. hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.


- İstanbul
Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı
Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı
Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı

Otomobil, Bakırköy, Silah, Hakim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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