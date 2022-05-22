Bakırköy'deki kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'deki kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı

22.05.2022 11:04
Bakırköy'deki kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İstanbul Bakırköy'de başka bir aracın çarpması sonucu yan yola girerek ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İstanbul Bakırköy'de başka bir aracın çarpması sonucu yan yola girerek ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halindeki 34 VT 5657 plakalı araç, Çobançeşme mevkisinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine önünde ilerleyen 59 PL 392 plakalı araç ile 28 ABR 282 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 28 ABR 282 plakalı otomobil, refüjü aşarak yan yola girdi. Ters dönerek bir süre sürüklenen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 34 VT 5657 plakalı aracın önünde ilerleyen iki araca çarpması, kontrolden çıkan 28 ABR 282 plakalı otomobilinin yan yola girerek ters dönmesi ve bir süre sürüklenmesi, çevredekilerin de aracın yanına giderek yaralılara yardım etmesi yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'deki kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'deki kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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