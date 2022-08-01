Kitapçılar Köprüsü'ndeki yangında çok sayıda kitap yandı - Son Dakika
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Kitapçılar Köprüsü'ndeki yangında çok sayıda kitap yandı

01.08.2022 05:32
Kitapçılar Köprüsü'ndeki yangında çok sayıda kitap yandı

Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Kitapçılar Köprüsü'nde kitapların satıldığı bir tezgahı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli ateşe verdi.

Çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, açık alandaki kitapçı tezgahlarında bulunan çok sayıda kitap yandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kitapların yandığı alanda detaylı inceleme yaptı.

Polis, yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kitapçılar Köprüsü'ndeki yangında çok sayıda kitap yandı - Son Dakika

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