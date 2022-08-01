Çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İddiaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Kitapçılar Köprüsü'nde kitapların satıldığı bir tezgahı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli ateşe verdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kitapçılar Köprüsü'ndeki yangında çok sayıda kitap yandı - Son Dakika

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