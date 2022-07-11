Bakırköy'de bir kuyumcuda sahte döviz olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan operasyonda çanta içinde 51 adet sahte 50 dolar, 10 adet sahte 50 avro ve 3 adet silah ele geçirildi. Operasyonda, işyeri yetkilisi M.S.A. ve işyeri çalışanları M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. serbest bırakılırken, M.S.A. ve M.B.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BAKIRKÖY'DEKİ KUYUMCUDA SAHTE DÖVİZ YAKALANDI - Son Dakika

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