BAKIRKÖY'DEKİ KUYUMCUDA SAHTE DÖVİZ YAKALANDI - Son Dakika
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BAKIRKÖY'DEKİ KUYUMCUDA SAHTE DÖVİZ YAKALANDI

11.07.2022 13:47

? BAKIRKÖY'de kuyumcuda 51 adet sahte 50 dolar ve 10 adet sahte 50 avro ele geçirildi.

? BAKIRKÖY'de kuyumcuda 51 adet sahte 50 dolar ve 10 adet sahte 50 avro ele geçirildi.

Bakırköy'de bir kuyumcuda sahte döviz olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan operasyonda çanta içinde 51 adet sahte 50 dolar, 10 adet sahte 50 avro ve 3 adet silah ele geçirildi. Operasyonda, işyeri yetkilisi M.S.A. ve işyeri çalışanları M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. serbest bırakılırken, M.S.A. ve M.B.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DEKİ KUYUMCUDA SAHTE DÖVİZ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DEKİ KUYUMCUDA SAHTE DÖVİZ YAKALANDI - Son Dakika
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