Son Dakika Haberleri: Bakırköy'deki Nevruz Etkinliği

Bakırköy'deki Nevruz Etkinliği

58 dakika önce

Bakırköy Pazar Yerinde düzenlenen nevruz etkinliğinde, alana yasa dışı materyalle girmeye çalışan 33 kişi yakalandı.

Bakırköy'deki Nevruz Etkinliği, System.String[]
Bakırköy Pazar Yerinde düzenlenen nevruz etkinliğinde, alana yasa dışı materyalle girmeye çalışan 33 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nevruz etkinliği için aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, arama noktalarından etkinlik alanına yasa dışı materyalle geçmeye çalışan 33 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişilerin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:49 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Güncel
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