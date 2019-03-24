Bakırköy'deki Nevruz Etkinliği
58 dakika önce
Bakırköy Pazar Yerinde düzenlenen nevruz etkinliğinde, alana yasa dışı materyalle girmeye çalışan 33 kişi yakalandı.
Bakırköy
Pazar Yerinde düzenlenen nevruz etkinliğinde, alana yasa dışı materyalle girmeye çalışan 33 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, nevruz etkinliği için aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, arama noktalarından etkinlik alanına yasa dışı materyalle geçmeye çalışan 33 kişiyi yakaladı.
Yakalanan kişilerin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:49 Kaynak: AA
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