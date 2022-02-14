Üye Girişi
Bakırköy'deki silahlı çatışmada zarar gören 7 otomobil olay yerinden kaldırıldı - Son Dakika

Bakırköy'deki silahlı çatışmada zarar gören 7 otomobil olay yerinden kaldırıldı

14.02.2022 00:58
Bakırköy'deki silahlı çatışmada zarar gören 7 otomobil olay yerinden kaldırıldı

Bakırköy'de gece saatlerinde 4 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan ve zarar gören 7 otomobil yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaldırıldı.

Bakırköy'de gece saatlerinde 4 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan ve zarar gören 7 otomobil yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaldırıldı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Avcılar Sokakta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunların zarar verdiği 7 otomobil olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

4 kişi yaralanmıştı

Sokak üzerindeki galeride silahlı çatışmada iki grup arasındaki tartışmada silahların kullanılamasıyla birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

Olay yeri çalışması saatlerce sürdü

Polisin galeri ve çevresinde yaptığı olay yeri çalışması sabah 6'ya kadar sürdü. Yapılan çalışma sonucunda 50'ye yakın mermi kovanı, araba altına atılmış silah ve dolu şarjör delil olarak bulunmuştu. İnceleme sonunda galeride bulunan ve mermilerden nasibini alan 7 otomobil trafik şube müdürlüğüne bağlı çekici ile kaldırıldı. Galeride mermilerin hedefi araçlardaki hasarın çok olduğu görüldü.

Polis ekipleri olaya karışan kişileri bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

İnceleme, Otomobil, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'deki silahlı çatışmada zarar gören 7 otomobil olay yerinden kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 02:28:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bakırköy'deki silahlı çatışmada zarar gören 7 otomobil olay yerinden kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement