Bakırköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı Caddesi'nde seyir halindeki Canberk G.'nin kullandığı 34 GL 4312 plakalı otomobil ile Ahmet Ö. idaresindeki 34 DBZ 652 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü Canberk G.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle duvara çarptı. Kazada, sürücü Canberk G. otomobilin içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü olayı yara almadan atlattı.