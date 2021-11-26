Bakırköy'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Belediye ekiplerince yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Yan yol bir süre araç trafiğine kapatılırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yenibosna geçişi Ankara istikametinde seyreden Ahmet Çürük yönetimindeki 06 KA 3415 plakalı otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da yan yolda Tolga Sivrikaya idaresindeki 54 ABY 024 plakalı otomobile çarptı.

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