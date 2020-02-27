Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 'adım adım geleceğe projesi' - Son Dakika

BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin ihtiyaçlarına yönelik olarak başlattığı "Adım Adım Geleceğe" isimli projesini tanıttı. Projede, denetimli serbestlik tedbiri altındaki gençlerin yeniden suç işlemesinin azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Savcı Fuat Arı, "Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak çocuklarımızın iyi yetişmesi getirmenin yollarını arıyoruz. Çok profesyonel bir çalışma oldu." dedi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde tanıtılan projeye Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bakırköylü, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah katıldı.

ATÖLYELER KURULACAK

Tanıtılan "Adım Adım Geleceğe" isimli projede denetimli serbestlikten yararlanan gençlerin yeniden suç işleme ve madde kullanım riskini azaltmak için gençlerin sağlıklı birey olması gerektiği vurgulandı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında söz konusu yükümlülerin ilgilerine yönelik filografi, drama ve resim atölyeleri kurulacağı anlatıldı. Ayrıca proje kapsamında yükümlü çocuklarına ve projeden faydalanan denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara giyim yardımında bulunulacağı belirtildi.

"ESKİ MAHKUMLARA İŞ BULMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"

Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, bugün üç ayrı toplantı yaptıklarını belirterek "İlk olarak yeni gelen infaz hakimimizle, personelimize bilgilendirme toplantısı yaptık. Akabinde eski mahkumlara iş bulmak için yapılan proje doğrultusunda heyet toplandı. Eski mahkumların müracaatları alınarak ne mutlu ki bugün üç tane eski mahkuma iş bulmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

"BİR ÜLKENİN GELECEĞİ İYİ YETİŞMİŞ ÇOCUKLARDIR"

Savcı Arı, "Adım Adım Geleceğe isimli çocuklara yönelik denetimli serbestlik projesinin açılışını yaptık. Bir ülkenin geleceği iyi yetişmiş çocuklardadır. O amaçla da biz Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak çocuklarımızın iyi yetişmesi getirmenin yollarını arıyoruz. Çok profesyonel bir çalışma oldu, umarım proje sonunda da daha mutlu olacağız. Tahmini 550 tane çocuğumuzun yaralanacağı bir proje olacak. Hayırlı uğurlu olur inşallah" diye konuştu.

"BURADA EN BÜYÜK KAZANCIMIZ ÇOCUKLARDIR"

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah ise, heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çocuklara yönelik yeni bir projeye imza attık bugün. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hem yetişkinlere, hem de çocuklara hitaben hizmet veriyor. Özellikle infaz ve iyileştirme çalışmaları en yoğun çalışmalarımız. İyileştirme çalışması deyince kişinin yeniden topluma kazandırılmasını anlıyoruz biz. Burada en büyük kazancımız çocuklardır. Çocuklar hedefimiz çünkü gelecek nesil onlar. Çocuklara yönelik başarılı projelerin başarılı sonuç getirdiğini görüyoruz. Bu nedenle 'Adım Adım Geleceğe' projesini oluşturduk. Bu projemizle inşallah çocuklarımızın birçoğuna farkındalık yaratabileceğiz, ufuklarını genişleteceğiz. Hedefimiz amacımız budur. Dilerim sonuç alabiliriz." şeklinde konuştu.

Projenin tanıtılmasının ardından savcı ve hakimler, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin yaptığı resim ve hediyelik eşyalardan oluşan sergiyi ziyaret etti.

- İstanbul