Son Dakika Haberleri: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Son Dakika Güncel Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - Son Dakika

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

6 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın, System.String[]

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

B bloktaki kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu kısmın giriş katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin yangından dolayı oluşan dumanı tahliyesinin ardından dışarı çıkartılan hastalar ve refakatçileri tekrar binaya alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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