Bakırköy E-5 Karayolu'nda Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Ölü - Son Dakika
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Bakırköy E-5 Karayolu'nda Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Ölü

30.07.2023 07:50

Bakırköy E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mertcan A. (19) hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik yan yoldan sağlandı.

Bakırköy E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlere çarpan otomobilde sürücü Mertcan A. (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bakırköy E-5 Karayolu Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Sefaköy istikametinde seyir halinde olan 34 L 0921 plakalı otomobil sürücüsü Mertcan A. (19) direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Demir Bariyerler Otomobilin Ön Camından Girdi Arka Camından Çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sürücü Mertcan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada demir bariyerler otomobilin ön camından girerken arka camından çıktığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik yan yoldan sağlanırken otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Sefaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy E-5 Karayolu'nda Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy E-5 Karayolu'nda Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Ölü - Son Dakika
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