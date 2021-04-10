Bakırköy Emniyeti'nden Polis Haftası konvoyu - Son Dakika

Bakırköy Emniyeti'nden Polis Haftası konvoyu

Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yılı nedeniyle Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlar ve motorize ekiplerinin de katıldığı bir araç konvoyu düzenledi.

Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yılı nedeniyle Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlar ve motorize ekiplerinin de katıldığı bir araç konvoyu düzenledi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı nedeniyle tüm ekip araçlarını Türk bayrağı ile süsleyerek konvoy düzenledi. Düzenlenen konvoyda ilçenin farklı noktalarından sirenler eşliğinde geçildi. Yaklaşık 45 dakika süren konvoyu evlerinden izleyen vatandaşlar telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti. Ekipler daha sonra İlçe Emniyet Binası önünde toplanarak programı sonlandırdı. - İSTANBUL

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