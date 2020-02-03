Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırıcılık yapmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırıcılık yapmış - Son Dakika

Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırıcılık yapmış

18 dakika önce

İSTANBUL'da, Bakırköy eski Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin cinsel suçlarla ilgili dosyalarda 'beraat' vaadiyle sanık ve sanık yakınlarını dolandırdığı ortaya çıktı.

Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırıcılık yapmış, System.String[]

İSTANBUL'da, Bakırköy eski Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin cinsel suçlarla ilgili dosyalarda 'beraat' vaadiyle sanık ve sanık yakınlarını dolandırdığı ortaya çıktı. Meslektaşlarını da 'yatırım yapacak ucuz arsa bulduğu'nu söyleyerek dolandıran Tamer C. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tamer C.'nin yaklaşık bir ay önce İsviçre'ye gittiği belirlendi.

Bakırköy eski Savcısı Tamer C.'nin cinsel saldırı ve taciz dosyalarını dolandırıcılık için kullandığı ortaya çıktı. DHA'nın adliyedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, eski savcı Tamer C. cinsel suçlarla ilgili dosyalarda, sanık ve yakınlarına, kendisine para verilmesi karşılığında beraat ettireceğini söyleyerek bu kişilerden yüz birlerce lira para aldı. Ayrıca Tamer C.'nin savcı, katip ve mübaşir olmak üzere adliye çalışan birçok kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Meslektaşlarını da 'yatırım yapılabilecek ucuz arsa bulduğunu' söyleyerek dolandırıcılık yapan Tamer C. hakkında, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

MESLEKTAŞINI 500 BİN TL DOLANDIRMIŞ

Soruşturmada görevlendirilen Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişinin yaptığı incelemede başka bir savcının tanık olarak dinlendiği öğrenildi.

Ayrıca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan bir savcının, meslektaşı Tamer C. tarafından 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunduğu belirlendi.

İSVİÇRE'YE GİTMİŞ

Durumun ortaya çıkmasının ardından Bakırköy eski Savcısı Tamer C. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma kapsamında, arama çalışması başlatıldı. Çalışmada Tamer C.'nin emeklilik dilekçesi verdiği, yaklaşık bir ay önce de İsviçre'ye gittiği belirlendi.


Cumhuriyet Savcısı, Bakırköy, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker 3'ü sivil 8 şehit verdik
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:50:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırıcılık yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]