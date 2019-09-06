"Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı" sergisi

Türkiye'de bir lisede yapılan ilk sanat çalıştayı olma özelliğini taşıyan "Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı"nda üretilen eserlerin sergisi açıldı.

Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki sergi açılışına Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Lütfü Kaplanoğlu'nun yanı sıra çalıştaya katılan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'nin Bakırköy'ün ve Türkiye'nin önemli sanatçılarını yetiştireceğine inandığını belirterek, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştay Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Lütfü Kaplanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başlayan öğretmenlerin sanat eseri üretiminden uzaklaştığına işaret ederek, "Marka olmanın gereği olarak üretim çok önemli. Öğrencileri farklı düşünme ve uygulamaya yönlendirmek için öğretmenlerimizin bir arada üretim yapması, bilgi paylaşımı yapması için böyle bir çalıştay yapma düşüncem vardı. Öğretmen, akademisyen ve öğrenci olarak toplam 37 kişinin katıldığı çalıştayın sonunda 45 eser ortaya çıktı." dedi.

Kaplanoğlu, ilk kez yapılan bu çalıştayın bundan sonra da devam etmesini çok istediğinin altını çizerek, bu tip sanat çalıştaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na örnek olması gerektiğini belirtti.

Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hülya Mesri ise çalıştayın bir ilk olma özelliği taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:

"Çok gururluyuz. Bunun gelenekselleşmesi yönünde de çabalarımız olacak. Aynı çalışmaları devam ettireceğiz. Bu sene resim bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerimizi de çalıştayımıza davet ettik. Onlar da öğretmenlerinin deneyimlerinden istifade ettiler. Gerçekten çok güzel paylaşımlar yaşadık. Her sene bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bunun diğer liselerde de yaygınlaşması en büyük arzumuz."

2-6 Eylül tarihleri arasında yapılan çalıştayda üretilen eserlerin yer aldığı sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.