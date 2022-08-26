Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Gökçe Kılıç, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gülşen'in avukatı: Durumu gayet iyi - Son Dakika

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