Gülşen'in avukatı: Durumu gayet iyi - Son Dakika
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Gülşen'in avukatı: Durumu gayet iyi

26.08.2022 14:46
Gülşen'in avukatı: Durumu gayet iyi

BAKIRKÖY Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi.

BAKIRKÖY Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi.

Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam  tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Gökçe Kılıç, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen'in avukatı: Durumu gayet iyi - Son Dakika

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