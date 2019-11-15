Son Dakika Haberleri: Bakırköy Kaymakamlığı: "1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi"
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Kaymakamlığı: '1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi' - Son Dakika

Bakırköy Kaymakamlığı: "1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi"

6 saat önce

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Bakırköy Kaymakamlığı:

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.


Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan ilçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.


Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Osmaniye, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
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