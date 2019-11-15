Bakırköy Kaymakamlığı: "1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi"

İSTANBUL - Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan ilçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, ve isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.