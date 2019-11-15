Son Dakika Haberleri: Bakırköy Kaymakamlığı: "1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi"
Son Dakika Güncel Bakırköy Kaymakamlığı: '1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi' - Son Dakika

Bakırköy Kaymakamlığı: "1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi"

7 saat önce

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Bakırköy Kaymakamlığı:

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan ilçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

Osmaniye, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'siyanür' uyarısı: Nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım
Son dakika: Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy Kaymakamlığı: "1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]