Son Dakika Haberleri: Bakırköy Kaymakamlığı: "Biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşıldı"
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Kaymakamlığı: 'Biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşıldı' - Son Dakika

Bakırköy Kaymakamlığı: "Biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşıldı"

6 saat önce

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine gidilen evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Bakırköy Kaymakamlığı:

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine gidilen evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.


Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış, söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir." - İSTANBUL

Osmaniye, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
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