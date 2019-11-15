Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine gidilen evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış, söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir."

(İHA)