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Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede...
6 saat önce
Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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