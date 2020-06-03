Bakırköy Marmaray durağı yakınında yangın seferleri aksattı - Son Dakika

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA BAKIRKÖY, Marmaray Durağı'na yakın bir üstgeçidin altında eşyalar ve çöpler yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken seferlerde aksama yaşandı.

Bakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının geçtiği köprü altında eşyalar ve çöpler yandı. Yangın nedeniyle seferlerde aksama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken bir süre Marmaray'a elektrik verilmedi. Seferlerdeki aksama sebebiyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan kontrollerin ardından elektriğin verilmesiyle seferler normale döndü.