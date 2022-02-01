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Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği - Son Dakika

Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği

01.02.2022 09:17

- Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği Yenikapı-Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı.

- Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği

İSTANBUL - Yenikapı- Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken, metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Yenikapı - Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda sabah 07.45'te yangın paniği yaşandı. Raylarda seyreden metro vagonundan dumanlar çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstasyona gelerek kontroller yapan itfaiye ekipleri, raylardan duman çıktığını herhangi bir yanma olmadığını belirledi. Metro seferlerininde devam ettiği öğrenildi.

Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği
Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği
Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği

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Yenikapı, Ataköy, Yangın, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği - Son Dakika


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