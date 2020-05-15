BAKIRKÖY MEYDANI'NA ÇIKAN GENÇLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler 42 gün sonra dışarı çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı 'na akın eden gençler güneşli havanın hem tadını çıkardı hem de arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Salgın tedbirleri kapsamında 42 günden beri sokağa çıkamayan 15-20 yaş grubu gençler belirlenen saatler arasında dışarı çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'na akın eden gençler burada alışveriş merkezlerine giderken, bazıları da arkadaşlarıyla caddede gezdi. Kısıtlamanın ardından uzun süre sonra sokağa çıkan bi çok gencin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maskesiz oldukları görüldü. Parkta bulunan zabıta ekipleri de sık sık yaptıkları anonslarla uyarıda bulundu.

"ARKADAŞLARIMIZLA YENİDEN SOHBET ETTİK"

Aylar sonra dışarı çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Doruk Demir, "Güzel bir duydu. Uzun zaman sonra dışarı çıktım. Eğlenceli" dedi. Mustafa Demir ise arkadaşlarıyla yeniden sohbet etmenin tadını çıkardığını ifade ederek, "Özlemişim dışarıyı oksijen var. İnsanları görmek arkadaşlarımı görmek beni ayrı mutlu etti. 4 saat dışarıda kalabiliyoruz ama önlemler kapsamında olduğu için anlayabiliyorum bunu."

"GÖKYÜZÜNE BAKIP YERİ ÖPESİM VAR"

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Mehmet Kızık ise, "Gökyüzüne bakıp yeri öpesim var. İnşallah kısa sürede bu virüs biter ve normal hayatımız geri döneriz" diyerek duygularını dile getirdi. İnsanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığını ifaden Vahap Kızık ise, "3 aydır evdeyim ilk defa adımımı bugün dışarı atıyorum. İnsan olduğumu anladım aldığımız nefese şükür edebiliyorsunuz. Ben de dışarı çıkıyorum elimden gelen önlemi alıyorum. Ama millet arkadaş çevresiyle yan yana kol kola. Anladığım kadarıyla insanların çabası bu virüs bitmesin daha da yayılsın" dedi.

- İstanbul