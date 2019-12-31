BAKIRKÖY MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIĞI - Son Dakika
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BAKIRKÖY MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIĞI

6 saat önce

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor.

BAKIRKÖY MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIĞI, System.String[]

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi.

Yeni yıla saatler kala Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısına saatler kala hareketlilik yaşanıyor.

Meydana gelen vatandaşlar ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi. Öte yandan polis güvenlik önlemleri aldı. Şüphe üzerine durdurulanların GBT kontrolleri yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Işıklandırılan meydan

-Vatandaşların fotoğraf çekilmesi

-Polislerin güvenlik önlemi alması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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