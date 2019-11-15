Son Dakika Haberleri: Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. - Son Dakika

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

6 saat önce

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu., System.String[]

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Bakırköy, Osmaniye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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