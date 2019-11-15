Son Dakika › 3. Sayfa › Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. - Son Dakika
Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
6 saat önce
Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.
Başsavcılık, Bakırköy'de siyanürle ölen ailenin 'aşırı derecede borçlandığını' açıkladı Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'siyanür' uyarısı: Nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak