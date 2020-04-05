Bakırköy pazarında korona virüs tedbirlerine uyuluyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yayınladığı son genelge ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bakırköy Şenlikköy semt pazarında bu yasağa uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı genelge ile 65 yaş üstü yaşlılardan sonra 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma yasağı getirmişti. Bununla birlikte pazar ve marketlerde maskesiz dolaşmak da yasaklanmıştı. Bakırköy Şenlikköy semt pazarında bu yasaklara uyulduğu fakat yer yer vatandaşın tezgahtan eliyle meyve sebze seçerek yasakları kısmen deldiği de kaydedildi.

Pazarcılık yapan Adnan Aktaş isimli vatandaş, "Biz pazarda tedbirlere uyuyoruz ama dışarıda uyulup uyulmadığını bilemem. Eldiveni olanların elle seçmelerine izin veriyoruz ama olmayanlara vermiyoruz. İşlerimiz çok kötü etkilendi. Burada her pazar denetlemeler oluyor ama ben kurallara uyduğum için hiç ceza almadım. Eldiven ve maske kullanıyorum. Zaten tezgahların arası da üçer metre açık önden arkadan yandan. Mesela eldiveni kullanıyoruz 10-15 dakika sonra yenisini takıyoruz" dedi.

Pazar alışverişi yapan Halit Küçükay isimli vatandaş ise, "Yeni tedbirler alınıyor ama insanlar uymakta zorluk çekiyor. İstikrar sağlamaya çalışmamız gerekiyor aslında. Evde kal çağrısına uyamıyoruz. Gerek dışarı çıkmamız gerektiği için gerek can sıkıntısından, az önce evden çıkmadan önce haberleri izledim. Bir kadın 'canım sıkıldı sahilde oturmaya çıktım' şeklinde bir beyanat vermiş. 3 bin 50 lira civarı bir para cezası almış herhalde. Kişi biraz kendi tedbirini almalı" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan/İHA)