Bakırköy sahil yolu sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
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Bakırköy sahil yolu sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bakırköy Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
sahil yolu sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
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