Son Dakika Haberleri: Bakırköy sahil yolu sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
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Bakırköy sahil yolu sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

58 dakika önce

Bakırköy sahil yolu sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bakırköy sahil yolu sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Bakırköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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