Bakırköy Sahil Yolunda Makas Atan İki Otomobilden Biri, Önce Bariyerlere Ardından Ticari Taksiye Çarptı
1 saat önce
İstanbul Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
MAKAS ATARAK İLERLEYEN İKİ ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU
Bakırköy sahil yolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sirkeci istikametinde yarıştığı ve makas atarak ilerleyen iki araç kazaya neden oldu. Feci kazada bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:28 Kaynak: İHA
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