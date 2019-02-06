Son Dakika Haberleri: Bakırköy Sahil Yolunda Makas Atan İki Otomobilden Biri Kontrolden Çıkarak Önce Bariyerlere,...

Bakırköy Sahil Yolunda Makas Atan İki Otomobilden Biri Kontrolden Çıkarak Önce Bariyerlere,...

58 dakika önce

Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı.

Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu bir kadın, hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

Bakırköy, 3. Sayfa
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