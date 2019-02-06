Bakırköy Sahil Yolunda Makas Atan İki Otomobilden Biri Kontrolden Çıkarak Önce Bariyerlere,...
58 dakika önce
Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı.
Bakırköy
sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu bir kadın, hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:12 Kaynak: İHA
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