Bakırköy Sahildeki Yarış Kazası: İki Şüpheli de Tutuklandı

İki şüpheli "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

İki şüpheli "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA



Bakırköy Sahilyolu'nda 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



OLAY DÜN OLDU



Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Sahilyolu'nun Ataköy Marina mevkii, Sirkeci istikameti, Ataköy Marina mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sirkeci istikametinde yarıştığı belirtilen iki otomobil kazaya neden oldu. Feci kazada önce bariyerlere, ardından da bir taksiye çarpan otomobildeki dört kişiden ikisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan bir diğer kız öğrenci L.H.C. (17) yaralandı. Olayla ilgili F. T. (24) ve Ö. K. (21) gözaltına alındı.



SAVCI TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler F. T. ve (21) sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık iki şüpheliyi de "Bilinçli Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



F.T.: EMNİYET KEMERİMİ HER ZAMAN TAKARIM



Şüpheli F. T. saat 16.00'da işten çıktığını aracı ile yolda giderken 2 kişi gördüğünü belirterek, "Üzerlerinde üniforma vardı. Otostop yaparak durdular. Bana 'Paralarının olmadığını ve kendilerini Bakırköy'e bırakabileceğimi sordular' dedi. Yanımda Ali isimli arkadaşım vardı. Ben kendilerine Başakşehir'e gideceğimi söyledim ve kendilerini alamayacağımı söyledim. Sonrasında sağduyulu olarak düşünüp 'Tamam, gelin aracıma binin ben sizi Bakırköy'e bırakırım' dedim ve arka koltuğa bindiler. Ben emniyet kemerimi her zaman takarım. Yanımda bulunan Ali de kemeri takılıdır. Kızlara da dememe rağmen takmamışlar" dediği öğrenildi.



"ÖNÜMDEKİ ARAÇ MAKAS ATARAK İLERİYORDU"



F.T., yolda giderken arka koltukta oturan kişilerle hiç konuşmadığını, aracının hızının 80-90 km civarında olduğunu belirterek şunları söylediği öğrenildi: "Olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde önüme doblo marka bir araç çıktı. ve bir anda ne yapacağımı bilemedim. ve orta şeride geçtim, doblonun benim sol ön tamponuma dokunarak, arkamda bulunan taksinin sol arka tarafına çarptı. ve bariyerlere vurdum. Kazanın şok ile ağladım. Gelen polis arkadaşlara da bazı kelimeler de söyledim. Ben kötü kelimelerde bulunmadım. Ben alkollü değildim. İşten çıktığım için bu olay 8-10 dakika sürdü. Daha öncesinde benim herhangi bir trafik kazam yoktur, ceza dahi almadım. Ben daha önce karakola dahi girmedim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Diğer şüpheliyi daha önceden tanımıyorum. Arkada oturan kızların kemer takıp takmadığını görmedim. Ben olaydan dolayı çok kötü durumdayım. Bir insanının hayatının sona ermesi beni çok etkiledi. Çok pişmanım. Ben 2013 yılının Haziran ayında ehliyetimi aldım. Araç babama aittir, kendi aracım bakımda olduğu için babamın aracını kullandım. Arkada bulunan bayanlar bana 'dur' diye bir şey demediler. Önümdeki araç makas atarak ilerliyordu. Bende bu durumdan tedirgin oldum. Aracın arkasından giderek, kornaya basarak, bu şahsı uyarmak istedim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."



ŞÜPHELİ Ö.K: ARKAMDAN GELEN ARAÇTAN KORKMAM ÜZERİNE HIZIMI ARTTIRIP MAKAS ATARAK İLERLEDİM



Diğer şüpheli Ö.K ise ifadesinde "'Ben öğrenciyim aynı zamanda çalışmaktayım. Kardeşimi Bakırköy'e okula bırakıyorum. Sahilyolunda seyir halindeydim. Dikiz aynasına baktığımda makas atarak ilerleyen bir araç gördüm. Ben aracım ile en sol şeritte ilerliyordum. Araç beni geçmek yerine taciz etmeye devam etti. Ben orta şerite geçtim. Sonra en sağ şeride geçtim. Araç beni bir süre takip etti. Ben makas atarak arkamdaki araçtan uzaklaşmaya çalıştım. Arkamdaki araç daha sonrasında bana arkadan çarptı. Bunun üzerine ben sağ sol yaparak aracımı düzelttim ve en sağ şeride geçerek durdum. Ben aracımdan inerek sakinleşmeye çalıştım, önümde bir kalabalık fark ettim. ve bir kazanın olduğunu gördüm. Ben akşam eve geldiğimde televizyonlarda bir kazada ölü ve yaralıların olduğunu öğrendim. Bunun üzerine karakola gidip teslim oldum. suçsuzum. Ben hızlı bir şekilde gitmiyordum, görüntülerden de anlaşılacağı gibi arkamdan gelen araçtan korkmam üzerine hızımı arttırıp makas atarak ilerledim. Serbest bırakılmamı istiyorum" dediği öğrenildi. F.T. ve Ö.K. "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Görüntü Dökümü:



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-Şüphelilerin adliyeden çıkarılması



-Genel ve detaylar

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