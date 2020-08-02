Bakırköy Sahili'nde denizde ceset bulundu - Son Dakika

Bakırköy Sahili'nde denizde ceset bulundu

İSTANBUL - Bakırköy Sahili'nde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerince denizden çıkarılan ceset morga kaldırıldı.

Bakırköy Sahili'nde sabahın erken saatlerinde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.