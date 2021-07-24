Bakırköy Sahili'nde piknikçiler yağmura yakalandı - Son Dakika

Hafta sonunu değerlendirmek için Bakırköy Sahili'ne giden vatandaşlar aniden yağan yağmurun azizliğine uğradı. Vatandaşlardan kimisi evine giderken, bazıları da ağaçların altına sığındı. Öte yandan vatandaşların bazılarının yağmurluk giyerek sahilde oturmaya devam ettikleri görüldü.

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