Bakırköy Sahili'nde piknikçiler yağmura yakalandı - Son Dakika

Bakırköy Sahili'nde piknikçiler yağmura yakalandı
İSTANBUL - Bakırköy Sahili'nde piknik yapan vatandaşlar aniden bastıran yağmura yakalandı. Vatandaşlardan kimisi evine giderken, bazılarının ise ağaçların altına sığındıkları görüldü.
Hafta sonunu değerlendirmek için Bakırköy Sahili'ne giden vatandaşlar aniden yağan yağmurun azizliğine uğradı. Vatandaşlardan kimisi evine giderken, bazıları da ağaçların altına sığındı. Öte yandan vatandaşların bazılarının yağmurluk giyerek sahilde oturmaya devam ettikleri görüldü.
Kaynak: İHA
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