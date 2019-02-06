Son Dakika Haberleri: Bakırköy Sahilyolu'ndaki 'Yarış' Kazası Kamerada

Bakırköy Sahilyolu'ndaki 'Yarış' Kazası Kamerada

1 saat önce

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHABakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen ve Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy Sahilyolu'ndaki 'Yarış' Kazası Kamerada, System.String[]
Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen ve Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy Sahilyolu'nda dün makas atarak yarıştığı ileri sürülen otomobiller nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen bir otomobil seyir halinde olan taksiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kopan parçalar yola savrulurken, kaza yerinden toz bulutu yükseliyor. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdururken, çevredekiler kaza yerine doğru koşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:27 Kaynak: DHA

DHA, Bakırköy, Güncel
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