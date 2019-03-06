Son Dakika Haberleri: Bakırköy Üniversitesi Projesi Hazır

Bakırköy Üniversitesi Projesi Hazır

1 saat önce

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, gerçekleştirdiği toplantıyla Bakırköy için belirlediği 41 projeyi açıkladı.

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Eğitim alanında birçok proje gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Umur, bu kapsamda Bakırköy Üniversitesi'ni açmak istediklerini belirtti.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde basın mensupları ve Bakırköy halkıyla bir araya geldi. 30 yıldan uzun süredir Bakırköy'de yaşadığını ve ilçenin tüm ihtiyaçlarını bildiğini söyleyen Umur, eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımları, otopark çözümleri ve yeşil alan çalışmaları gibi birçok konuya değindi.

Eğitimin önemine değinen Umur, çocuklar ve gençler için birçok proje hayata geçireceklerini belirtti. Bakırköy Üniversitesi'ni açarak eğitim alanında büyük bir atılım yapmayı planladıklarını açıklayan Umur, ayrıca ilçedeki başarılı öğrencilere yurt dışı eğitimleri için bizzat destek olacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:12 Kaynak: Bültenler

Mehmet Umur, belediye başkan adayı, AK Parti, Bakırköy, Güncel
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