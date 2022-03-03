Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu - Son Dakika
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Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu

03.03.2022 08:01

BAKIRKÖY'de bir dernek ile Bağcılar'da bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında, kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uykulanırken, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

BAKIRKÖY'de bir dernek ile Bağcılar'da bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında, kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uykulanırken, 2 kişiye adli işlem yapıldı. Yapılan kumar baskınları cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda, Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde

bulunan ve dernek olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından derneğe yapılan baskında, derneğin giriş kapısının otomatik kepenkle kamufle edildiği tespit edildi. İçeriye giren ekipler, derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kumar oynayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Dernek içerisinde yapılan aramalarda 66 deste oyun kartı, 105 adet oyun pulu ve 100 adet dernek kartı ele geçirildi.Öte yandan Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerine gerçekleştirilen denetimlerde, işyeri içerisinde 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu anlaşılan işyeri, faaliyetten men edilerek kapatıldı. Ekiplerin yaptığı baskında gözaltına alınan derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kıraathane işletmecisi M.C. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.


Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu
Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu
Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Bağcılar, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu - Son Dakika


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