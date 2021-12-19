Bakırköy ve Kadıköy'de mahalle sakinlerinden çamur tepkisi - Son Dakika

Bakırköy ve Kadıköy'de, altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda oluşan çamura bölge sakinleri tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çörekotu Sokak ile Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar nedeniyle asfaltı kazınan yol son günlerde etkili olan yağışla çamurlaştı. Çalışmaların uzun sürdüğünü dile getiren vatandaşlar, bu sorunun kısa sürede giderilmesini istedi.

İskele Caddesi'ndeki bazı iş yeri sahipleri, çamurdan dolayı vatandaşların bu bölgeye girememesi nedeniyle satışların azaldığını söyledi.

Sakızağacı Mahallesi sakini Ramazan Turna, 15-20 günden beri çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Üç gündür de buradaki kum deposuyla uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar anlamadık. Kazdılar ettiler ama 2-3 kişiyle olmaz. Yani evimize girip çıkamıyoruz. Çamurdan sokak değiştirdik, mahalle değiştirdik. Çalışma olsa biter. Bir tek iş makinesi 15 gündür gidip geliyor, dolaşıyor ortalıkta. 3 kişi çalışıyor." dedi.

Osmaniye Mahallesi sakini Fehmi Vardar da kanalizasyon giderlerinin çökmesi nedeniyle yapılan çalışmanın ardından yola asfalt dökülmediğini belirterek, başka sokaklarda da yapılan benzer çalışmaların 3-4 ay sonra bile tamamlanamadığını savundu.

Vardar, sokaktaki çalışmanın bir an önce tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

Kadıköy'de asfalt dökülmeyen yol vatandaşların tepkisine neden oldu

Kadıköy'de altyapı çalışması yapılan yola asfalt dökülmemesi mahalle sakinlerinin ve esnafın tepkisini çekti.

Kadıköy Belediyesi ekiplerince, Bostancı Mahallesi Bostanlararası Sokak'ta altyapı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın ardından asfaltlanmayan yol, yağışın ardından çamurla kaplandı.

Yolu kullanan araçlar zor anlar yaşadı.

Esnaf Mehmet Emin Aksu, yaklaşık bir ay önce belediye ekiplerince sokakta atık su çalışması yapıldığını, ancak yola mıcır döküldüğünü söyledi.

Yağmur yağdığı için mıcırların çamur haline geldiğini ve insanların bu durumdan rahatsız olduğunu kaydeden Aksu, bu konuda belediyeye şikayette bulunulduğunu ama herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Mahalle sakini Fatih Yıldız, belediyenin çalışma yaptıktan sonra yolu hendek gibi bırakıp gittiğini söyledi. Sokaktaki rögar kapağının bile yerine yerleştirilmediğini anlatan Yıldız, Kadıköy Belediyesine bu durumun iletildiğini, zabıta ekiplerinin gelip baktığını ama bir çözüm bulunmadığını kaydetti.

Bu arada belediye ekiplerinin de çamurlaşan yola mıcır döktüğü görüldü.