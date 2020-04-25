Bakırköy ve Küçükçekmece'de fırın önlerinde pide kuyruğu - Son Dakika

RAMAZAN ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. İftara saatler kala Bakırköy
ve Küçükçekmece
'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu. İstanbul
'da fırınların önünde uzun pide kuyrukları oluştu. İftar saatinin yaklaşması ile sıcak pide almak isteyenler Bakırköy İncirli Caddesi ve Küçükçekmece Halkalı
Mahallesi'ndeki fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs
tedbirlerine uyarak maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar sırayla fırına girerek ramazan pidesi aldı.
- İstanbul