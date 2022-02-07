Bakırköy ve Sarıyer'de okul servislerine denetim - Son Dakika

Bakırköy ve Sarıyer'de okul servislerine denetim

İSTANBUL Bakırköy ve Sarıyer'de trafik ekipleri, okulların ilk gününde öğrenci servislerini denetledi. Denetimlerde eksiği olan sürücülere ceza kesildi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 15 günlük sömestr tatilinin ardından yeniden başladı. Okulların ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri ile trafik polisleri, Bakırköy ve Sarıyer'de servis araçlarını denetledi. Araçları tek tek durduran ekipler, servis şoförlerinin evraklarını kontrol ederek Genel Bilgi Taraması yaptı. Denetimler sırasında eksiği bulunan araçlara ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin uygulamalarını sürücüler de destekledi. Ceza yiyen servis şoförü Dursun Şirin denetimleri olumlu karşıladığını belirterek "Arkada dur levhası ampulü patlamış. başka bir sıkıntı yok. Ne yapalım cezamızı çekeceğiz" dedi.